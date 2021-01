Procura-se um milionário em Curitiba ou mesmo em Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense. Uma pessoa ganhou R$ 1 milhão na segunda-feira (11) no sorteio do Nota Paraná, e ainda não sabe disso. O sortudo não deixou o telefone cadastrado no sistema, mas dois endereços podem ajudar a encontrá-lo.

Segundo informações da coordenadoria do Nota Paraná, o novo milionário paranaense tem 19 anos e não costuma acessar o saldo de sua conta no site ou no aplicativo do programa estadual. No entanto, os dois endereços cadastrados, um em Curitiba e outro em Pinhais podem ajudar.

Em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC, Marta Gambini, coordenadora do Nota Paraná, disse que apesar deste imprevisto, a ideia é ir até os locais marcados para encontrar o sortudo. “Como ele não tem a conta de luz no nome dele (Copel), veículo, empresa e não deixou o telefone, está um pouco complicado localizá-lo. Mas iremos atrás pelos endereços”, reforçou Marta.

Como participar do Nota Paraná

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site do programa e clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.