Procissão altera trânsito no Centro de Curitiba nesta quinta

A concentração dos fiéis será na Praça Tiradentes nesta quinta-feira (04). O evento religioso terá início às 16h, com saída da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, localizada na Rua Barão do Serro Azul, nº 31.

A procissão contará com o apoio de agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, que serão responsáveis pela segurança viária e orientação dos fiéis durante todo o trajeto.

Se você pretende passar pela região central no fim da tarde, fique atento! O tráfego deve ficar mais intenso no entorno da procissão.

Confira o trajeto completo da procissão:

Saída pela porta central da Catedral, seguindo pela Rua Barão do Serro Azul (sentido Centro Cívico);

Parada no Obelisco dedicado a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, para a coroação;

Continuidade pela Rua Barão do Serro Azul, em direção à Rua Prefeito João Moreira Garcez;

Deslocamento até a Praça Generoso Marques;

Retorno até a Praça Tiradentes, em frente à Catedral;

Encerramento dentro da Catedral.

Para garantir a segurança dos participantes e manter a fluidez do trânsito, monitores especializados acompanharão todo o deslocamento da procissão. Na dúvida sobre como se deslocar pela região, siga as orientações dos agentes.

Importante: moradores e comerciantes da área poderão acessar as vias mediante apresentação de documento que comprove vínculo com o perímetro. A previsão é de aumento significativo do tráfego na região durante o período do evento, então planeje seu deslocamento com antecedência.