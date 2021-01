Um problema eletromecânico no Reservatório Corte Branco, em Curitiba, nesta terça-feira (12), pode deixar sem água moradores dos bairros Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba. Pode haver ainda redução de pressão na rede.

Segundo a Sanepar, equipes trabalham para solucionar o problema e a previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, até as 17h.

Estiagem e rodízio

O sistema de abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana teve uma melhora com as chuvas desde a segunda quinzena de novembro e os reservatórios estão com 40,90%. A situação nesta manhã de segunda-feira nos quatro reservatórios de Curitiba e região é a seguinte: Piraquara 1 com 39,50% da capacidade, Piraquara 2 com 67,84,%, Passaúna com 46,50% e, com o pior quadro, Iraí com apenas 27,13%. O rodízio segue ativo de 36 horas com água e 36 horas sem. O estado enfrenta a pior estiagem da história, o que levou o governo a estender por mais seis meses o estado de emergência hídrica.