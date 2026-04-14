Prisões por tráfico no centro de Curitiba aumentam 440% em 2026

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu 54 suspeitos por tráfico de drogas na área central entre 1º de janeiro e 12 de abril de 2026, um aumento de 440% em relação ao mesmo período de 2025, quando 10 pessoas foram detidas. O crescimento faz parte da operação Centro Seguro, que também registrou 183 ocorrências relacionadas a drogas no período, 161,4% a mais que os 70 casos do ano anterior.

Na segunda-feira (13/4), cinco suspeitos foram presos em duas operações distintas. Três homens foram detidos na esquina das ruas João Negrão com André de Barros após câmeras da Muralha Digital flagrarem a venda de entorpecentes. Durante a abordagem, agentes encontraram pinos de cocaína, porções de crack e maconha escondidos dentro de um colchão e na estrutura de um estabelecimento comercial próximo. Um dos abordados foi identificado como responsável pela venda e levado à Central de Flagrantes com dinheiro em espécie.

Na Praça Tiradentes, guardas flagraram uma mulher e um homem trocando objetos. Ao perceberem a aproximação da equipe, ambos tentaram fugir. O homem foi cercado na Rua Cândido Leão e, durante a fuga, jogou no chão um objeto com porções de cocaína e crack. Ele foi preso com dinheiro e encaminhado à Central de Flagrantes. A mulher conseguiu escapar.