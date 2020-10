O UNICURITIBA realiza neste sábado (17), das 14h às 18h, o primeiro vestibular presencial do Paraná, desde o início da pandemia do novo coronavírus. A previsão é receber cerca de 1400 estudantes que farão as provas para os mais de 50 cursos oferecidos pela instituição. Os candidatos com melhor desempenho vão receber bolsas de estudo de até 100% válidas para todo o curso.

Uma série de medidas de segurança sanitária serão tomadas pela instituição para impedir o contágio da doença. “Verificamos todas as medidas de higiene e proteção para que os estudantes tenham a máxima segurança durante o processo seletivo”, explicou o reitor Arnaldo Rebello.

Os candidatos devem levar e usar suas máscaras durante o vestibular presencial. Uma equipe da instituição estará no portão central e vai aferir a temperatura corporal de todas as pessoas. Foram instalados materiais gráficos, adesivos nos pisos, nas portas e nas salas de aulas para reforçar as orientações sobre o distanciamento social e uso de álcool em gel, que está disponível em toda instituição. “Também vamos oferecer aos candidatos um lenço higienizado individual para que utilizem em caso de necessidade”, complementa Rebello.

A recomendação é que todos cheguem ao campus Milton Vianna Filho, no bairro Rebouças, com antecedência para evitar aglomerações. O portão será aberto às 13h (uma hora antes do início da prova). É obrigatório levar caneta azul ou preta e documentos de identificação pessoal.

As inscrições para o processo seletivo do UNICURITIBA ainda estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição.

Há opções nas mais variadas áreas de conhecimento: Direito, Relações Internacionais, Saúde (entre elas Medicina Veterinária, Biomedicina, Odontologia e Psicologia), Engenharia, Educação, Ciências Biológicas, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação, Economia, Administração, Comércio Exterior, Tecnologia da Informação, Moda, Design e outras.

Serviço

O quê: Vestibular presencial e concurso de bolsas de estudos UNICURITIBA.

Quando: Sábado (17/10), das 14h às 18h.

Onde: Campus Milton Vianna Filho (rua Chile, 1.678, bairro Rebouças, Curitiba-PR).

Quanto: Inscrições gratuitas.

Edital e inscrições: https://estude.unicuritiba.com.br/vestibular/.