Os donos de pet de São José dos Pinhais, Pinhais e Colombo vão poder contar com um serviço inédito para pets. O My Pet Care é o primeiro serviço veterinário domiciliar do Brasil e foi inaugurado em novembro, em Curitiba. Com valor único de R$ 64,90 ao mês, o serviço inclui vacinas anuais, vermífugos, consultas ilimitadas e atendimento a urgências e emergências em casa.

Os benefíciários do serviço têm acesso a todos os serviços todos os dias do ano. De acordo com os idealizadores do projeto, o modelo de negócio visa trazer mais economia, comodidade e conforto aos tutores e aos pets. “Somos a união de grandes especialistas em medicina veterinária com profissionais muito bons em gestão empresarial, com objetivo de oferecer um atendimento completo com foco na saúde geral do animal”, explica o diretor geral do My Pet Care, Bruno Mello Ferreira.

O My Pet Care conta com veterinários especialistas em diversas áreas e capacitados para realizar procedimentos na própria casa do cliente. Ainda, uma UTI móvel com estrutura completa está pronta para atender casos, do mais simples ao mais complexo. “Agora, o princípio de estar presente com qualidade quando o paciente mais precisa, no conforto e comodidade das residências, está sendo aplicado aos pets”, esclarece Ferreira.

Para os cães, o plano inclui as vacinas polivalente, antirrábica, de prevenção contra traqueobronquite infecciosa canina e vacina para prevenção da giardíase. Para os gatos, são duas vacinas anuais: quadrupla felina e antirrábica. Para as duas espécies, acontece ainda a administração de antiparasitário oral, semestralmente. Além disso, a implantação do microchip também faz parte do plano – o que garante maior tranquilidade e segurança para os pets e seus tutores.

Como funciona

O funcionamento do plano My Pet Care é simples. Equipes de atendentes e médicos veterinários estão de plantão 24h por dia. O cliente chama sempre que precisar, sem limite de chamados, pagando apenas a mensalidade.

Primeiro, o plano é contratado pelo site ou por telefone. Depois que o pagamento é processado, é agendada a primeira consulta, quando o pet recebe os primeiros cuidados e os tutores recebem todas as orientações. A partir daí, o cliente pode solicitar atendimento sempre que precisar por meio do telefone 4007-1309. Se o caso for urgência ou emergência, uma equipe vai na hora até o local. Se for uma consulta, o cliente agenda a melhor data e horário, e o atendimento será feito na residência.