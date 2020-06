Na próxima terceira-feira a UniBrasil realiza a 1ª Feira de Profissões Virtual. O evento, fundamental para quem planeja seu futuro profissional ou até mudar de carreira, será todo conduzido pela internet. A Feira foi pensada para não deixar de oferecer uma orientação a novos e atuais alunos, mesmo com as restrições impostas pelo “novo normal” da pandemia do coronavírus. O evento é gratuito.

publicidade

O evento vai acontecer durante todo o dia no site do UniBrasil. Serão várias salas de bate-papo com os professores coordenadores dos cursos, alunos e egressos. O objetivo da Feira de Profissões Virtual, primeira a ser realizada nesse formato em Curitiba, é abrir uma conversa sobre as áreas de graduação, sanar dúvidas com relação ao mercado de trabalho, grade curricular, intercâmbio e demais atividades relacionadas à vida acadêmica no UniBrasil.

Um dos momentos mais relevantes é a participação dos egressos, que trazem para o encontro a possibilidade de compartilharem suas experiências no mercado de trabalho para os futuros profissionais.

As salas serão divididas nos turnos da manhã, tarde e noite, com programação e horários diversificados. Os cursos com sala aberta para explanação serão:

– Administração;

– Arquitetura e Urbanismo;

– Biomedicina;

– Ciências Contábeis;

– Comunicação Social – Jornalismo;

– Comunicação Social – Publicidade e Propaganda;

– Direito;

– Educação Física Matutino;

– Enfermagem;

– Engenharia Civil;

– Engenharia Mecânica;

– Engenharia de Software;

– Farmácia;

– Fisioterapia;

– Medicina Veterinária;

– Nutrição;

– Odontologia;

– Pedagogia

– Psicologia.

publicidade

Para ingressar na plataforma em que estarão disponíveis todas as salas, basta o usuário acessar a página do UniBrasil (live.unibrasil.com.br/feiravirtual) e preencher seus dados. Além de poder transitar entre as apresentações dos cursos, também haverá uma sala para tirar dúvidas sobre créditos educativos, bolsas de estudo e outras formas de ingresso. Ou seja, todo o serviço para ingressar no Ensino Superior.

“A Feira Virtual é um grande passo quando falamos em desenvolvimento educacional. Nossa nova realidade, agora quase que 100% tecnológica, tem exigido um trabalho constante não apenas de construção, mas de ressignificação do ensinar e do aprender. E o UniBrasil tem se destacado como instituição e como comunidade, se adaptando com coragem, resiliência e criatividade aos novos formatos”, afirmou a reitora da universidade, professora Lilian Pereira Ferrari.

A UniBrasil migrou todas as suas aulas para o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) desde o início da pandemia. Neste sistema, os alunos continuam com as atividades normais, porém, em sistema remoto.

Neste mesmo ambiente, o centro universitário também já realizou várias transmissões abertas ao público, entre elas com a participação de alguns Ministros do STF, entre eles, o Ministro Luís Roberto Barroso.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?