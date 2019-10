Cerca de 38 mil candidatos irão fazer a primeira fase do vestibular 2019/2020 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) neste domingo (27). As provas – com 90 questões objetivas – serão aplicadas nas cidades com campi da universidade: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. São disponibilizadas 5.628 vagas de graduação em 129 cursos.

Para evitar transtornos, é importante que os candidatos fiquem atentos aos horários, local de prova e documentos necessários para entrar na sala. Veja as orientações!

A prova e horários

A primeira fase do vestibular será constituída de prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30, sem prorrogação. Para todos os candidatos, a prova pode começar a ser resolvida a partir das 14h e terá duração de 5h30, ou seja, segue até 19h30.

O candidato só poderá sair do local uma hora e meia depois do início da prova.

Local de prova

O comprovante de ensalamento para a prova foi divulgada pela UFPR na noite de quarta-feira (23). Este documento precisa ser impresso e é obrigatório para entrar na sala de prova.

Documentos e materiais

Para entrar na sala de aula, além do comprovante de ensalamento impresso, o candidato precisa do original do documento oficial de identidade com foto recente ou fotocópia autenticada em cartório. Como documento de identidade, são aceitos RGs, cédulas de identificação profissional emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe – como OAB, CREA e outras – carteira de trabalho e a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia). Para estrangeiros, vale o passaporte ou ainda o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).

Já para fazer a prova, o edital pede lápis, apontador, borracha e caneta esferográfica transparente escrita grossa de tinta preta.

Trânsito

Devido à grande quantidade de pessoas que irão fazer as provas, é indicado que o candidato chegue com antecedência, já que o trânsito pode estar congestionado na região desde o fim da manhã. De acordo com a UFPR, os maiores locais de prova do vestibular em Curitiba são o campus principal de PUCPR, com 8.235 candidatos, Unicuritiba, com 3.869 candidatos, campus do Jardim Botânico da UFPR, com 2.838 candidatos, Unicesumar, com 2.555 candidatos, e campus politécnico da UFPR, com 2.471.

Transporte

A Urbs, que gerencia o transporte coletivo na capital, vai reforçar a frota de domingo por causa do vestibular da UFPR, mas a dica é sair cedo de casa para evitar imprevistos e atrasos.

A linha Universidade Positivo, que não opera aos domingo, irá circular e terá horário especial – das 10h30 até as 20h30. As demais linhas que passam próximo aos locais de prova terão reforço.

Previsão do tempo

Curitiba, cidade com os maiores locais de prova, terá um domingo com possibilidade de chuva. Apesar das temperaturas agradáveis, que segundo o Simepar marcam entre 16°C e 29°C, a previsão é que chova em toda a Curitiba.

Segunda fase

Os candidatos aprovados na primeira fase, cujo resultado deve ser divulgado em 13 de novembro – serão convocados para a segunda etapa do vestibular da UFPR. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 24 e 25 de novembro.