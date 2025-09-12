Previsão do tempo para Curitiba neste sábado (13)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado, 13 de setembro de 2025, indica um dia de céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar um clima agradável, com máxima de 18°C e mínima de 10°C ao longo do dia.

Durante o período diurno, o céu estará parcialmente ensolarado, com uma cobertura de nuvens de 100%. A umidade relativa do ar ficará em torno de 70%, o que contribui para uma sensação térmica confortável. O índice UV será de 7, considerado alto, por isso é recomendável o uso de protetor solar para quem planeja atividades ao ar livre.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 13 km/h e rajadas que podem chegar a 24 km/h. Há uma pequena chance de chuva, com probabilidade de apenas 10%, não sendo esperada precipitação significativa durante o dia.

À noite, o céu ficará nublado, com a cobertura de nuvens atingindo 99%. A umidade relativa do ar aumentará para 91%, e os ventos continuarão soprando do leste, mantendo a mesma velocidade. A temperatura mínima prevista para a madrugada é de 10°C, com sensação térmica de 8°C.

O sol nascerá às 6h16 e se porá às 18h09, proporcionando cerca de 12 horas de luz natural. A fase da lua será minguante gibosa, com o luar visível até as 10h16 da manhã.

Para quem planeja atividades ao ar livre em Curitiba neste sábado, as condições meteorológicas serão favoráveis, com temperaturas agradáveis e baixo risco de chuva. No entanto, é sempre bom estar preparado para possíveis mudanças no clima, levando um agasalho leve para o período noturno.