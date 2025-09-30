Previsão do tempo em Curitiba nesta quarta-feira (01)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quarta-feira (01/10) indica um dia predominantemente nublado com alta probabilidade de chuva. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar um clima úmido e temperaturas amenas ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para hoje é de 22°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C. A sensação térmica, no entanto, pode chegar a 25°C no pico do dia, devido à alta umidade relativa do ar, que deve atingir 82% durante o período diurno.

Há uma probabilidade de 70% de ocorrência de chuva durante o dia, com um volume acumulado estimado em 7,6 milímetros. Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 10 km/h, podendo atingir rajadas de até 14 km/h. O tempo em Curitiba permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens ao longo do dia.

Para o período noturno, a previsão indica uma queda na probabilidade de chuva para 20%, com um volume acumulado de apenas 0,4 milímetros. A umidade relativa do ar deve aumentar, chegando a 96%. Os ventos mudarão ligeiramente de direção, soprando do leste-sudeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas de até 21 km/h.

O índice ultravioleta (UV) máximo previsto para o dia é 3, considerado moderado. Mesmo com o céu nublado, recomenda-se o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol por períodos prolongados. O nascer do sol está previsto para as 5h56, e o pôr do sol para as 18h17, horário local.