Previsão do tempo para Colombo nesta segunda-feira (06/10)

A previsão do tempo em Colombo para esta segunda-feira, 06 de outubro de 2025, indica uma mudança significativa nas condições climáticas. O dia começará com céu predominantemente nublado, mas a noite trará chuva leve e uma queda nas temperaturas.

Durante o dia, a máxima prevista é de 29°C, com sensação térmica semelhante. O céu estará majoritariamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. Apesar disso, a probabilidade de chuva durante o período diurno é baixa, apenas 10%.

Os ventos soprarão do noroeste, com velocidade média de 19 km/h e rajadas que podem atingir 35 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 51%, e o índice UV será moderado, atingindo 6.

À noite, o tempo em Colombo mudará significativamente. Há 40% de chance de chuva leve, com acumulado previsto de aproximadamente 2,6 mm. A temperatura mínima cairá para 12°C, com sensação térmica de 11°C. A umidade relativa do ar aumentará consideravelmente, chegando a 95%.

Os ventos mudarão de direção, soprando do leste a 14 km/h, com rajadas de até 26 km/h. Há também uma pequena possibilidade de trovoadas, com 10% de probabilidade.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 05:51 e o pôr do sol para as 18:18. A lua cheia brilhará no céu noturno, com seu nascer previsto para as 17:57.

Recomenda-se aos moradores de Colombo que estejam preparados para as mudanças no clima ao longo do dia, levando um guarda-chuva ao sair de casa e se agasalhando bem para a noite mais fresca.