Previsão do tempo em Colombo neste sábado (11/10)

A previsão do tempo em Colombo para este sábado (11/10) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuva. Os moradores da cidade paranaense devem se preparar para um dia com céu encoberto e umidade elevada.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para Colombo neste sábado é de 19°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 14°C. No entanto, devido à alta umidade relativa do ar, que pode chegar a 89% durante o dia, a sensação térmica máxima pode atingir os 25°C.

Há uma probabilidade de 25% de chuva durante o dia, com um volume esperado de aproximadamente 1 mm. Embora a quantidade de chuva prevista seja pequena, é recomendável que os colombenses estejam preparados para possíveis precipitações leves ao longo do dia.

O vento soprará predominantemente do leste-nordeste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 19 km/h. A cobertura de nuvens será total, com 100% do céu encoberto, o que contribuirá para a sensação de um dia fechado e úmido.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV (Ultravioleta) máximo será de 3, considerado moderado. Mesmo com o céu nublado, é aconselhável o uso de protetor solar para evitar danos à pele.

À noite, as condições meteorológicas em Colombo devem permanecer estáveis, com o céu mantendo-se nublado e a umidade relativa do ar aumentando para 99%. A probabilidade de chuva diminui para 10%, com volume praticamente insignificante.

Fique atento à previsão do tempo em Colombo e planeje seu sábado de acordo com as condições meteorológicas previstas. Lembre-se de que o clima pode influenciar suas atividades e seu bem-estar, por isso, esteja preparado para um dia fresco e úmido na cidade.