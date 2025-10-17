Previsão do tempo em Colombo neste sábado (18/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para este sábado (18/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar pancadas de chuva ao longo do dia, com probabilidade de 75% de precipitação.

A temperatura máxima prevista é de 19°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 10°C. No entanto, a sensação térmica pode variar entre 8°C e 24°C, devido à alta umidade relativa do ar, que deve atingir 97% durante o dia.

O Instituto de Meteorologia alerta para a possibilidade de trovoadas, com 30% de chance de ocorrência. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, o que contribuirá para a sensação de um dia mais fresco.

Os ventos soprarão predominantemente de oeste-sudoeste durante o dia, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 26 km/h. À noite, a direção do vento mudará para sudeste, com velocidade aumentando para 18 km/h e rajadas de até 32 km/h.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV estará baixo, em torno de 3. Apesar disso, recomenda-se o uso de protetor solar e roupas adequadas para se proteger da radiação ultravioleta.

O volume de chuva previsto para o período diurno é de aproximadamente 18 mm, diminuindo para cerca de 1,6 mm durante a noite. Não há previsão de neve ou formação de gelo para Colombo neste dia.

O nascer do sol está previsto para as 05h39, e o pôr do sol ocorrerá às 18h24. A lua estará na fase minguante, com nascer às 03h56 e pôr às 16h06.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Colombo e programe-se adequadamente para este sábado chuvoso. Lembre-se de levar um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa, e redobre a atenção no trânsito devido às condições climáticas adversas.