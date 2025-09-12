Previsão do Tempo

Previsão do tempo para Colombo neste sábado (13)

Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 12/09/25 18h42
Imagem mostra um barranco escrito "Eu amo Colombo".
Foto: Reprodução/Google Maps.

A previsão do tempo em Colombo para este sábado, 13 de setembro de 2025, indica um dia predominantemente nublado com possibilidade de chuva leve. O céu estará encoberto durante todo o dia, com a cobertura de nuvens atingindo 100%.

As temperaturas variarão entre 10°C e 17°C, com a sensação térmica mínima chegando a 8°C. A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 73% durante o dia e subindo para 94% à noite, o que pode aumentar a sensação de frio.

Há uma probabilidade de 20% de chuva durante o dia, com acumulado previsto de 0,4 mm. À noite, a chance de precipitação cai para 10%. O índice UV máximo será de 6, considerado moderado, mas ainda requer cuidados com a exposição ao sol.

Os ventos soprarão do leste com velocidade média de 13 km/h, podendo atingir rajadas de até 23 km/h durante o dia. O nascer do sol está previsto para as 6h15, e o pôr do sol ocorrerá às 18h09.

