Previsão do tempo em Colombo nesta terça-feira (07/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta terça-feira (07/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar chuvas leves ao longo do dia, com probabilidade de precipitação chegando a 45% durante o período diurno.

As temperaturas variarão entre 10°C e 13°C, com a máxima prevista para 13°C. No entanto, a sensação térmica poderá ser ligeiramente mais baixa, chegando a 12°C no ponto mais quente do dia. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, atingindo 98%, o que contribuirá para a sensação de frescor.

Durante o dia, espera-se um céu completamente nublado, com 100% de cobertura de nuvens. O índice UV será baixo, atingindo apenas 3, mas ainda assim é recomendável o uso de protetor solar para quem precisar sair de casa. O acumulado de chuva previsto para o período diurno é de aproximadamente 9,2 mm.

Os ventos soprarão do leste-sudeste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 26 km/h. Há uma pequena chance de trovoadas, com probabilidade de 10% ao longo do dia.

Para a noite, a previsão do tempo em Colombo indica a continuidade das chuvas leves, com probabilidade de precipitação de 40%. O acumulado de chuva esperado para o período noturno é de cerca de 3,5 mm. As temperaturas devem cair levemente, com mínima prevista de 10°C e sensação térmica podendo chegar a 9°C.

Vale ressaltar que esta terça-feira coincidirá com a fase da lua cheia, com o nascer da lua previsto para as 19:04 (horário local). O sol nascerá às 05:50 e se porá às 18:19, proporcionando cerca de 12 horas e 29 minutos de luz natural.

Diante dessas condições meteorológicas, recomenda-se aos colombenses que se preparem adequadamente, levando guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa, e que fiquem atentos às atualizações da previsão do tempo ao longo do dia.