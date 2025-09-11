Previsão do tempo para Colombo nesta sexta-feira (12)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sexta-feira, 12 de setembro de 2025, promete ser um dia agradável em Colombo, com o tempo apresentando uma mistura de sol e nuvens. A previsão do tempo indica que os moradores podem esperar um dia parcialmente ensolarado, com temperaturas amenas e baixa probabilidade de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para Colombo nesta sexta-feira é de 18°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 8°C. A sensação térmica acompanhará de perto essas temperaturas, variando entre 7°C e 18°C ao longo do dia.

O clima em Colombo será marcado por uma cobertura de nuvens significativa, com cerca de 73% do céu encoberto durante o dia. À noite, essa cobertura deve aumentar para 97%, resultando em um céu predominantemente nublado. Apesar disso, a probabilidade de chuva permanece baixa, com apenas 10% de chance de precipitação tanto durante o dia quanto à noite.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 13 km/h e rajadas podendo atingir 21 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 70% durante o dia, subindo para 94% à noite, o que pode trazer uma sensação de frescor aos moradores de Colombo.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV estará em 6, considerado moderado. Recomenda-se o uso de protetor solar e cuidados com a exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h. O nascer do sol está previsto para as 06:16, e o pôr do sol ocorrerá às 18:09, proporcionando cerca de 12 horas de luz natural.