Previsão do tempo em Colombo nesta quarta-feira (08/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta quarta-feira (08/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar chuvas leves durante o dia, que se intensificarão à noite, acompanhadas de ventos moderados.

Durante o período diurno, a temperatura máxima chegará a 12°C, com sensação térmica de 10°C. A umidade relativa do ar permanecerá alta, atingindo 99%. Há uma probabilidade de 40% de chuva, com acumulado previsto de 6,2 milímetros. O céu permanecerá completamente nublado, com 100% de cobertura de nuvens.

À noite, a situação se intensifica. A temperatura mínima cairá para 10°C, com sensação térmica de 8°C. A probabilidade de chuva aumenta para 65%, com previsão de acumulado de 13,5 milímetros. Os ventos soprarão do leste-sudeste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 27 km/h.

O índice UV máximo será de 3, considerado moderado. Recomenda-se que os habitantes de Colombo estejam preparados para as condições chuvosas, utilizando guarda-chuvas e roupas impermeáveis ao sair de casa. Também é aconselhável ficar atento a possíveis alagamentos em áreas de risco.

Para os interessados em astronomia, o nascer do sol ocorrerá às 05:49 e o pôr do sol às 18:19. A lua estará na fase minguante gibosa, com seu nascer previsto para as 20:13 do dia 08 e seu pôr para as 06:33 da manhã seguinte.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Colombo e planeje seu dia de acordo com as condições meteorológicas previstas para esta quarta-feira chuvosa.