Previsão em Curitiba: sábado chuvoso com temperaturas amenas

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (18/10) indica um dia predominantemente chuvoso e nublado. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuvas intermitentes ao longo do dia, com probabilidade de 75% de precipitação.

As temperaturas em Curitiba permanecerão amenas, com máxima prevista de 19°C e mínima de 10°C. No entanto, a sensação térmica poderá variar significativamente, chegando a 24°C no ponto mais quente do dia e caindo para 8°C durante a madrugada. É recomendável que os moradores estejam preparados para essas oscilações térmicas.

O tempo em Curitiba será marcado por céu encoberto, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o dia quanto à noite. A umidade relativa do ar se manterá elevada, atingindo 96% durante o período diurno, o que contribuirá para a sensação de abafamento.

Os ventos soprarão de oeste-sudoeste durante o dia, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 26 km/h. À noite, a direção do vento mudará para sudeste, com intensidade um pouco maior, alcançando 18 km/h e rajadas de até 32 km/h.

O clima em Curitiba apresentará ainda um acumulado de chuva de aproximadamente 16 mm ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas. O índice ultravioleta (UV) máximo será de 3, considerado moderado, mas é importante lembrar que mesmo em dias nublados é recomendável o uso de protetor solar.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 05h39 e o pôr do sol para as 18h25. A lua estará na fase minguante, com seu nascer às 03h57 e ocaso às 16h06.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e programe-se adequadamente para este sábado chuvoso. Lembre-se de sair de casa com guarda-chuva ou capa de chuva, e esteja preparado para possíveis mudanças nas condições meteorológicas ao longo do dia.