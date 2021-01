Já olhou para o céu hoje? Pois então, o céu nesta sexta-feira (22) deve ser com muitas nuvens em todo o Paraná. O tempo continua parecido com o que vem sendo registrado nos últimos dias, com clima mais ameno e friozinho ao anoitecer. Em Curitiba, os termômetros não passam dos 23ºC.

publicidade

Segundo o Simepar, a circulação dos ventos continua transportando umidade e calor desde a Amazônia até a nossa região, o Sul. Essa umidade faz com que a instabilidade fique elevada e as chuvas ocorram em qualquer parte do dia, principalmente no período da tarde.

Com essa atual condição atmosférica, o tempo fica mais ameno em todo o Estado. Apesar disso, no litoral, que vinha tendo bons dias de sol e calor, os termômetros se elevam um pouco: a máxima pode chegar aos 28ºC em Paranaguá. A maior temperatura do dia deve ser em Jacarezinho, onde faz 32ºC. Veja a previsão para todo o Paraná:

Foto: Simepar.

Tempo continua instável

Conforme a previsão do Simepar, a condição para chuvas continua pelo menos até o final de semana em todo o Paraná. Sábado (23) e domingo (24) as chuvas devem marcar presença mais efetivamente no período da tarde por conta do tempo, que fica mais abafado. Essa mesma condição deve continuar ao longo da próxima semana, mas, a partir de terça-feira (26), os termômetros ficam um pouco mais elevados.