A sexta-feira (25) de Natal vai ser de sol e sem possibilidade de chuva em Curitiba e no litoral. O tempo vai estar agradável durante todo o período e perfeito para curtir a data ao lado de quem você gosta utilizando máscara de proteção, distanciamento e álcool gel.

publicidade

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima para esta sexta-feira em Curitiba vai chegar a 23°C. À noite, um clima gostoso e oportunidade de conferir a Lua. Estamos no quarto crescente e há cinco dias da Lua Cheia.

A dica da Tribuna do Paraná é conferir o filme “Tudo Bem no Natal que Vem”. Uma comédia nacional com o Leandro Hassum e uma família pra lá de maluca. Esta e outras nove dicas de cinema no blog Não é Spoiler. Entra lá e confira!!

No litoral, o sol também vai se fazer presente durante todo o dia. Em Guaratuba, a máxima vai bater 26°C no começo da tarde. Já a noite, uma queda normal de temperatura, mas nada radical. A mínima chega a 20°C.

Vale reforçar que o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná está realizando barreiras sanitárias contra a disseminação da covid-19 em seus postos em Coroados, Alexandra e Pontal do Paraná. A atividade estará sendo realizada até o 31 de dezembro de 2020.

publicidade

No interior do Paraná, o tempo vai estar ensolarado e as temperaturas se elevam rapidamente durante o período da manhã e faz calor antes do meio-dia, principalmente entre os setores norte, noroeste e oeste.

Um salve especial para Cruzeiro do Sul, cidade que comemora neste sábado (26), mais um ano de vida. O município fica na região noroeste e conta com 4469 habitantes. Um feliz Natal, Ho Ho Ho.