Previsão do tempo para Curitiba tem risco elevado de temporal

O alerta para temporal em Curitiba segue em vigor nesta quinta-feira (18). Segundo aviso do Inmet, a chuva pode atingir Curitiba de forma intensa, dentro da categoria “amarelo” para temporal.

Segundo o Simepar Curitiba pode ter nesta quinta-feira até 16,5 mm de chuva acumulada. O dia até amanheceu com sol, mas bastou a manhã avançar um pouco para o céu fechar e as nuvens tomarem conta. A previsão do Simepar é que a chuva chegue por volta das 11h e siga ao longo do dia.

A máxima em Curitiba nesta quinta-feira chega aos 27ºC.

“Está mais aquecido a partir da faixa oeste do Paraná, com valores próximos dos 26 °C. Em áreas mais ao sul, os valores são os mais amenos, cerca de 18 °C. Em relação à chuva no momento, mais em Santa Catarina, enquanto no Paraná, em alguns pontos próximos da divisa, ao sul”, disse o meteorologista Fernando Mendes.

Fim de semana de muita chuva

O fim de semana em Curitiba promete ser de muita chuva, com grande acumulado de 30 milímetros para o sábado. A previsão segue com chuva e temperaturas entre os 18 e 23°C em Curitiba no fim de semana.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!