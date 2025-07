Previsão do tempo para Curitiba tem chuva se aproximando nesta semana!

Apesar das temperaturas estarem, aos poucos, se tornando cada vez mais agradáveis, durante esta semana haverá poucas mudanças nas condições do tempo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo segue estável, sem chuvas no início da semana, com frio amanhecer e temperaturas mais amenas à tarde.

De acordo com o Simepar, na Grande Curitiba as temperaturas ao amanhecer podem ficar abaixo dos 10 °C, com possibilidade de formação de nevoeiros na região. Entre terça (22) e quarta-feira (23), espera-se o predomínio de sol em todo o Paraná ao longo do dia.

Com a aproximação de um sistema frontal pelo oceano na direção do Paraná, o Simepar alerta que há chances de chuviscos ocasionais entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral a partir de quarta (23). Fenômeno pode permanecer até sexta-feira (25).

Chuva em Curitiba tem data para voltar

No sábado (26), há o avanço de um novo sistema frontal pelo Sul do país. Segundo o Simepar, espera-se o retorno de chuvas mais mais densas ao estado. Situação deve permanecer por alguns dias.

Veja a previsão completa para Curitiba nesta semana:

Segunda-feira (21)

Temperatura máxima: 20°C

20°C Temperatura mínima: 8°C

Terça-feira (22)

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 8°C

Quarta-feira (23)

Temperatura máxima: 17°C

17°C Temperatura mínima: 9°C

Quinta-feira (24)

Temperatura máxima: 14°C

14°C Temperatura mínima: 9°C

Sexta-feira (25)

Temperatura máxima: 19°C

19°C Temperatura mínima: 11°C

Sábado (26) – chuva em Curitiba

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 12°C

Domingo (27)

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 13°C

