A previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (27) indica um dia de céu totalmente encoberto, com chuva leve durante o período diurno e pancadas de chuva mais intensas à noite. As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 14,5ºC e a máxima de 19ºC, proporcionando uma sensação térmica que pode variar de 14ºC a 24,7ºC ao longo do dia.

A umidade relativa do ar ficará elevada, atingindo 80% durante o dia e podendo chegar a 94% no período noturno.

O tempo em Curitiba será marcado por nebulosidade de 100% durante todo o dia, com ventos vindos do leste a uma velocidade de 16 km/h no período diurno, podendo registrar rajadas de até 31 km/h. Durante a noite, os ventos devem diminuir ligeiramente para 14 km/h, com rajadas de até 27 km/h. A probabilidade de precipitação aumenta significativamente ao longo do dia, saindo de 20% pela manhã e tarde para 55% durante a madrugada.

Quanto ao volume de chuva esperado para o clima em Curitiba?

Os dados meteorológicos apontam para um acúmulo de 0,58 mm de precipitação durante o período diurno. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, porém, o maior volume de chuva está previsto para o período noturno, quando podem ser registrados até 6,34 mm. Os moradores devem ficar atentos e se preparar com guarda-chuvas, especialmente para deslocamentos noturnos. A probabilidade de trovoadas é baixa, ficando em apenas 10% tanto no período diurno quanto noturno.

O índice ultravioleta (UV) previsto para esta sexta-feira é moderado, atingindo nível 5 durante o dia, o que requer cuidados básicos com a exposição solar mesmo em dias nublados. O nascer do sol está previsto para as 05h18, enquanto o pôr do sol ocorrerá às 18h51, proporcionando aproximadamente 13 horas e 33 minutos de luz natural.

Lua na fase minguante

A lua estará na fase minguante, com o nascer previsto para as 22h22 e o pôr do sol lunar ocorrendo às 08h05. Os curitibanos devem se preparar para um dia típico de primavera com características de tempo instável e úmido, mantendo atenção especial às condições climáticas para o período noturno, quando a intensidade da chuva deve aumentar consideravelmente.