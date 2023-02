O tempo segue abafado e um pouco mais instável nesta sexta-feira (10) em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema frontal avança pela Região Sul e contribui para o aumento da instabilidade atmosférica no Paraná. Temporais podem ocorrer em algumas áreas.

Em Curitiba, nesta sexta, há risco de chuva no período da tarde. O calor continua. Conforme a previsão, as temperaturas devem variar entre 16º C e 25º C.

O tempo abafado deve marcar presença também no Litoral do Estado. Há risco de chuva em vários momentos do dia, mas o sol predomina.

Segundo o Simepar, as praias paranaenses devem registrar temperaturas máximas perto dos 27º C. As mínimas por lá devem se aproximar dos 20º C.

