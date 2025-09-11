Previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (12)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta sexta-feira, 12 de setembro de 2025, indica um dia com temperaturas amenas e céu parcialmente nublado. Os curitibanos podem esperar uma máxima de 19°C e mínima de 9°C, com sensação térmica variando entre 19°C e 7°C ao longo do dia.

Durante o período diurno, o clima em Curitiba será caracterizado por sol entre nuvens, com cobertura de nuvens em torno de 54%. A umidade relativa do ar ficará em 67%, proporcionando um ambiente agradável para atividades ao ar livre. O índice UV estará em 6, indicando níveis moderados de radiação solar.

Os ventos soprarão do leste com velocidade média de 13 km/h, podendo atingir rajadas de até 24 km/h. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 5%, sem previsão de acumulação significativa.

À noite, a previsão do tempo em Curitiba aponta para um aumento na nebulosidade, com o céu ficando predominantemente nublado. A cobertura de nuvens deve chegar a 88%, e a umidade relativa do ar subirá para 92%. A probabilidade de chuva aumenta ligeiramente para 10%, mas ainda sem expectativa de precipitação expressiva.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 6h17, e o pôr do sol ocorrerá às 18h09. A lua estará na fase minguante gibosa, com o nascer da lua previsto para as 23h40 do dia seguinte.