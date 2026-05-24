Domingo com chuva leve e temperaturas amenas em Curitiba

Os curitibanos devem se preparar para um domingo cinzento e chuvoso na capital paranaense. A previsão do tempo para Curitiba indica chuva leve ao longo do dia, com temperaturas variando entre 12,6°C e 17,4°C, mantendo o clima típico de outono na região.

Durante o período diurno, o tempo em Curitiba será marcado por chuva leve com 50% de probabilidade de precipitação. A umidade relativa do ar ficará bastante elevada, atingindo 92%, o que contribui para aquela sensação de frio úmido característico da cidade. Os ventos soprarão do noroeste a uma velocidade de 5 km/h, com rajadas que podem chegar a 14 km/h.

A nebulosidade será total durante todo o domingo, com cobertura de nuvens em 100% do céu. O índice UV permanecerá baixo, marcando apenas 1 ponto na escala, o que dispensa maiores cuidados com proteção solar. A quantidade de chuva prevista para o período diurno é de aproximadamente 2,68 milímetros, suficiente para deixar ruas e calçadas molhadas.

Para o período noturno, o clima em Curitiba apresenta uma leve melhora, com redução na intensidade da chuva. A probabilidade de precipitação cai para 25%, embora o céu permaneça completamente nublado. Os ventos mudarão de direção, vindo do leste a 8 km/h, com rajadas de até 13 km/h. A umidade do ar subirá ainda mais, alcançando 96%, típico das madrugadas de outono na capital paranaense.

A sensação térmica ficará próxima às temperaturas reais, variando entre 12°C e 17,4°C ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para as 6h51, enquanto o pôr do sol ocorrerá às 17h36. Para os apreciadores de astronomia, a lua estará na fase crescente gibosa, nascendo às 13h29.

Recomenda-se que os moradores de Curitiba mantenham guarda-chuvas por perto e optem por roupas mais quentes e impermeáveis para enfrentar o domingo chuvoso. Apesar da baixa probabilidade de trovoadas (apenas 10%), a chuva persistente pede atenção especial de motoristas nas vias da cidade.