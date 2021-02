Depois de uma semana abafada e quente, muita gente se pergunta se vai dar praia no final de semana. Para aqueles que vão descer a Serra do Mar ou querem só aproveitar o clima bom em casa mesmo, a resposta é sim, o tempo fica estável. Só não pense que vai fazer aquele calorão, porque os termômetros não ficam tão elevados. Se for dar um mergulho, fique atento aos locais sujos para banho.

Segundo o Simepar, o sábado (6) vai ter a presença de muitas nuvens entre o litoral e a Região Metropolitana de Curitiba. Mesmo assim, o dia continua com tempo bom, mesmo com a possibilidade de chuvisco, principalmente nas praias e na Serra do Mar.

Em outras regiões, o tempo segue estável. De modo geral, as máximas ficam perto dos 27ºC na maioria das cidades. A maior temperatura, mais uma vez, vai ser em Jacarezinho, onde os termômetros chegam nos 31ºC. Veja a previsão para todo o Paraná neste sábado:

Foto: Simepar.

Já no domingo (7), o clima começa a mudar um pouco com a chegada das chuvas isoladas no período da tarde. Apesar disso, em números os termômetros continuam bem parecidos com sábado. Veja a previsão para o domingo:

Foto: Simepar.

