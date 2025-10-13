Dia ensolarado e agradável: previsão do tempo para Curitiba nesta terça

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (14/10) promete um dia ensolarado e agradável, com mudanças significativas à noite. Os curitibanos podem esperar um dia quente, com temperaturas máximas chegando aos 24°C, enquanto a sensação térmica pode alcançar os 25°C.

Durante o dia, o céu estará predominantemente limpo, com apenas 34% de cobertura de nuvens. O índice UV estará elevado, atingindo 11, o que torna essencial o uso de protetor solar para quem planeja atividades ao ar livre. A umidade relativa do ar ficará em torno de 58%, proporcionando um clima confortável.

Os ventos soprarão do sudeste a uma velocidade de 16 km/h, com rajadas podendo chegar a 29 km/h. Não há previsão de chuva para o período diurno, o que favorece a realização de atividades externas.

À noite, o cenário muda consideravelmente. A previsão indica um aumento significativo na nebulosidade, com a cobertura de nuvens chegando a 96%. A temperatura mínima prevista é de 12°C, com sensação térmica de 12°C. Há uma pequena chance de chuva, com 20% de probabilidade e um volume esperado de 0,1 mm.

Os ventos noturnos mudarão para a direção leste, mantendo a velocidade de 16 km/h e rajadas de até 29 km/h. A umidade relativa do ar aumentará para 91%, e existe uma possibilidade de 10% de ocorrência de trovoadas.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 05:43, e o pôr do sol para as 18:22. A lua estará na fase minguante, com o nascer da lua ocorrendo às 01:33 e o pôr da lua às 12:19.

Fique atento às mudanças no tempo em Curitiba e aproveite o dia ensolarado, mas não se esqueça de se preparar para uma noite mais fresca e possivelmente úmida. Mantenha-se informado sobre as atualizações da previsão do tempo para garantir um dia agradável e seguro na capital paranaense.