Curitiba tem céu carrancudo e chuva com trovoadas. Até quando?

A segunda-feira amanheceu com cara de poucos amigos em Curitiba. Logo nas primeiras horas do dia, quem precisou sair de casa foi surpreendido por uma chuva forte, acompanhada de trovões e um céu completamente tomado por nuvens carregadas.

A capital paranaense enfrenta um dia típico de verão, com instabilidade climática predominante. O céu permanecerá encoberto durante todo o dia, apresentando 100% de nebulosidade. A probabilidade de chuva é altíssima, chegando a 98%, com volume de precipitação estimado em 6,7 milímetros.

Em relação às temperaturas, os curitibanos devem se preparar para uma máxima de 24°C. No entanto, devido à alta umidade relativa do ar, que deve ficar em torno de 82%, a sensação térmica pode alcançar os 26°C.

Vale destacar que Curitiba está sob alerta amarelo de temporal, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para o período noturno, há uma pequena trégua à vista. A previsão do tempo para Curitiba indica céu ainda predominantemente nublado, mas com redução significativa na probabilidade de chuva, que cai para 10%. A temperatura mínima ficará em torno de 19°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá chegar a 93%. Os ventos também perdem força, soprando do norte-noroeste a 8 km/h, com rajadas que podem atingir até 14 km/h.

E nos próximos dias? Previsão do tempo para Curitiba responde!

Segundo informações do Simepar, o tempo chuvoso não dará trégua tão cedo para os curitibanos. A previsão do tempo para Curitiba indica chuvas persistentes para toda a semana, pelo menos até o próximo domingo (18). As temperaturas devem cair um pouco, variando entre 17ºC e 18ºC.