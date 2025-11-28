Previsão do tempo em Curitiba: Sexta-feira com calor e chance elevada de chuva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Esta sexta-feira (28/11) promete ser um dia agitado em termos meteorológicos para os curitibanos. A previsão do tempo em Curitiba indica a possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, com temperaturas elevadas que podem chegar aos 27°C.

Durante o período diurno, há uma probabilidade de 30% de chuva, com um acumulado previsto de 0,5 mm. O índice de radiação ultravioleta (UV) estará alto, atingindo 11 na escala, o que requer cuidados especiais com a exposição ao sol. A umidade relativa do ar ficará em torno de 58%, e a cobertura de nuvens será de 73%.

Os ventos soprarão de oeste-sudoeste a uma velocidade média de 8 km/h, com rajadas podendo atingir 14 km/h. Existe chance de chuva durante a tarde, com um total acumulado de 3,8 mm.

À noite, o céu ficará parcialmente nublado, com a umidade relativa do ar aumentando para 86%. A probabilidade de chuva sobe para 45%, com um acumulado previsto de 2,3 mm. A chance de trovoadas diminui para 40%, mas ainda é considerável.

A temperatura mínima prevista para Curitiba nesta sexta-feira é de 15°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A sensação térmica acompanhará de perto esses valores, variando entre 15°C e 28°C ao longo do dia.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 05:18 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:52. A lua estará em sua fase de quarto crescente, com o nascer lunar previsto para as 12:21 da tarde.

Fique atento às condições do tempo em Curitiba nesta sexta-feira e prepare-se para um dia quente com possibilidade de chuvas. Não se esqueça de se proteger do sol intenso e estar preparado para mudanças repentinas no clima.