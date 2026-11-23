A previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (23) indica um dia completamente nublado, com céu encoberto durante todo o período. A temperatura máxima deve atingir 24,5ºC, enquanto a mínima fica em 19,3ºC. A sensação térmica, porém, pode chegar aos 26,2ºC nos momentos mais quentes do dia, devido à umidade relativa do ar que permanece elevada, em torno de 80% durante o período diurno.

O clima em Curitiba traz também possibilidade de precipitação ao longo do dia. Durante o período diurno, a chance de chuva alcança 45%, com previsão de acumulado de 2,27 mm. Há ainda 60% de probabilidade de trovoadas, o que exige atenção dos moradores que precisam se deslocar pela cidade. À noite, as condições melhoram consideravelmente, com apenas 10% de chance de chuva e céu permanecendo nublado.

Os ventos sopram de oeste durante o dia, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem atingir 27 km/h. No período noturno, a direção muda para nordeste, com intensidade mais branda de 8 km/h e rajadas de até 16 km/h. A umidade relativa do ar aumenta significativamente à noite, chegando a 94%, o que pode gerar sensação de abafamento.

O índice UV (ultravioleta) registra nível 3, considerado moderado, dispensando maiores cuidados com exposição solar devido à cobertura de nuvens. O sol nasce às 08h18 e se põe às 21h48, proporcionando um dia longo característico da primavera. A nebulosidade permanece em 100% tanto no período diurno quanto noturno, mantendo o tempo em Curitiba fechado durante toda a segunda-feira.