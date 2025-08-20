Previsão do tempo em Curitiba: quinta-feira com máxima de 25ºC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quinta-feira (21) vai ser digna de cartão postal com céu azul, sol brilhando e temperaturas super agradáveis. A máxima vai bater nos 25°C, com sensação térmica igual. Já nas primeiras horas do dia, prepare-se para aquele friozinho curitibano clássico: mínima de 11°C e sensação de 10°C.

A umidade média será de 63% ao longo do dia – nem muito seco, nem muito úmido, bem na medida. Os ventos serão de leve a moderados, vindo do leste a 11 km/h, com algumas rajadas chegando aos 19 km/h.

E o céu? Praticamente limpo. Apenas 21% de cobertura de nuvens durante o dia, ou seja, sol para todo lado. Mas atenção: o índice UV estará em 7, considerado alto. Então, não seja um louco do bronzeado e capriche no protetor solar e nos óculos escuros, ok?

Para quem gosta de programar o dia certinho: o sol nasce às 6h39 e se despede às 18h01. À noite, o clima continua agradável, mas o céu já ganha mais nuvens (80% de cobertura) e a umidade sobe para 90%. Existe uma possibilidade pequena de chuva (10%), mas nada que vá estragar seus planos.

Então é isso: quinta-feira perfeita para passear no parque, tomar um café ao ar livre ou simplesmente curtir o sol curitibano que nem sempre dá as caras. Só não esqueça da água na mochila e do protetor solar!