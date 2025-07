Curitiba terá quarta-feira fria com possibilidade de geada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (09) indica um dia típico de inverno, com temperaturas baixas e possibilidade de geada pela manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê que a temperatura mínima chegará a 6°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 15°C.

Pela manhã, o céu estará com poucas nuvens, mas há chance de formação de geada. Os ventos serão fracos, vindos predominantemente das direções leste e sudeste. A umidade relativa do ar variará entre 50% e 100%, o que pode contribuir para a sensação de frio intenso.

No período da tarde, o cenário meteorológico sofrerá pequenas alterações. Embora o céu permaneça com poucas nuvens, há previsão de nevoeiro ou névoa úmida. Os ventos continuarão fracos, mas mudarão de direção, soprando de leste a oeste.

À noite, o tempo em Curitiba seguirá estável, com poucas nuvens e ventos fracos. O sol se porá às 17h41, marcando o fim de um dia de inverno rigoroso na capital paranaense. É importante que os moradores e visitantes se protejam do frio, especialmente nas primeiras horas da manhã e à noite, quando as temperaturas tendem a ser mais baixas.

Os meteorologistas alertam que a tendência para os próximos dias é de declínio nas temperaturas máximas, enquanto as mínimas devem se manter estáveis. Recomenda-se que a população fique atenta às atualizações do clima e siga as orientações das autoridades locais para se proteger das baixas temperaturas.