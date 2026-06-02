Terça-feira gelada em Curitiba: a temperatura que vai surpreender você ao sair de casa

Os curitibanos terão uma terça-feira típica de outono, com céu completamente encoberto e temperaturas amenas. A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira indica um dia predominantemente nublado, com mínima de 9,9°C e máxima de 16,8°C, de acordo com dados meteorológicos atualizados.

O clima em Curitiba durante o período diurno será marcado por céu coberto, com cobertura de nuvens atingindo 99%. A umidade relativa do ar ficará em torno de 82%, proporcionando aquela sensação característica de tempo fechado. Os ventos soprarão do leste com velocidade média de 10 km/h, podendo registrar rajadas de até 19 km/h ao longo do dia.

Quanto às precipitações, há uma probabilidade de 20% de chuva durante o dia, com volume estimado de apenas 0,35 milímetros. Para o período noturno, essa chance aumenta ligeiramente para 25%, com previsão de 0,18 milímetros. São valores baixos que não devem causar transtornos à população, mas é recomendável manter o guarda-chuva por perto, especialmente para quem circula no fim da tarde e à noite.

O índice UV (radiação ultravioleta) estará em nível 1, considerado baixo, o que dispensa maiores cuidados com proteção solar. A sensação térmica variará entre 9°C e 16,8°C, praticamente acompanhando as temperaturas reais registradas pelos termômetros.

Para os admiradores dos fenômenos astronômicos, o nascer do sol está previsto para as 6h55 e o pôr do sol às 17h34. A lua, em fase minguante, nascerá às 19h22 e se porá às 8h54. Durante a noite, a umidade relativa do ar aumentará para 94%, com os ventos mudando para leste-sudeste, mantendo a mesma intensidade do período diurno.