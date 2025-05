Previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira: calor segue?

A previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025, indica um dia com muitas nuvens e temperaturas em elevação. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê uma variação térmica entre 14°C e 26°C ao longo do dia, com umidade relativa do ar oscilando entre 40% e 90%.

Pela manhã, os curitibanos podem esperar um céu com muitas nuvens e ventos fracos soprando de noroeste a norte. À tarde, a nebulosidade permanece, com ventos fracos mudando para nordeste-leste. Já no período noturno, o cenário de muitas nuvens se mantém, com ventos fracos vindos de norte a noroeste.

As temperaturas máximas e mínimas apresentam tendência de elevação em relação aos dias anteriores. A máxima de 26°C representa uma ligeira elevação, enquanto a mínima de 14°C está em elevação mais acentuada, indicando uma amplitude térmica de 12°C ao longo do dia.

É importante ressaltar que, apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para esta segunda-feira em Curitiba. O nascer do sol está previsto para as 06h50, e o pôr do sol ocorrerá às 17h39, caracterizando um dia típico de outono na capital paranaense.

Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que se mantenham hidratados e protegidos do sol, mesmo com o céu nublado, pois os raios ultravioleta podem penetrar as nuvens. Acompanhe as atualizações da previsão do tempo para se manter informado sobre possíveis mudanças nas condições climáticas.