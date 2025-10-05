Índice UV atinge nível 10 em Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (05/10) promete um dia agradável com temperaturas amenas e sol entre nuvens. Os curitibanos podem esperar uma máxima de 29°C e uma mínima de 18°C, proporcionando um clima confortável para aproveitar o fim de semana.

Durante o dia, o céu estará parcialmente ensolarado, com 70% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar ficará em torno de 54%, o que contribui para uma sensação térmica próxima à temperatura real. O índice UV chegará a 10, indicando níveis muito altos de radiação solar. Recomenda-se o uso de protetor solar e óculos de sol para quem planeja atividades ao ar livre.

Os ventos soprarão do norte-noroeste com velocidade média de 14 km/h, podendo atingir rajadas de até 27 km/h. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, com precipitação insignificante prevista. Isso significa que as chances de um domingo chuvoso são remotas, favorecendo o lazer ao ar livre.

À noite, o céu ficará predominantemente nublado, com a cobertura de nuvens aumentando para 98%. A temperatura mínima de 18°C será atingida durante a madrugada. A umidade relativa do ar subirá para 75%, e os ventos mudarão ligeiramente para o norte, com velocidade reduzida para 11 km/h e rajadas de até 21 km/h.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 5h52 e o pôr do sol para as 18h18. A lua estará na fase crescente gibosa, com o nascer da lua ocorrendo às 16h54 do domingo e o pôr da lua às 4h43 da manhã.