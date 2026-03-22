Domingo chuvoso em Curitiba: prepare-se para trovoadas

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O domingo (22/03) promete ser um dia chuvoso em Curitiba, com alta probabilidade de trovoadas esparsas ao longo do dia. A previsão do tempo indica que os curitibanos devem se preparar para enfrentar condições climáticas instáveis, com 90% de chance de chuva e 60% de probabilidade de trovoadas.

As temperaturas em Curitiba oscilarão entre 18,9°C e 27,8°C, com sensação térmica máxima podendo chegar a 29,1°C. A umidade relativa do ar se manterá elevada, com média de 71% durante o dia, subindo para 97% à noite. O vento soprará do oeste durante o dia, com velocidade média de 11 km/h e rajadas de até 32 km/h.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para o risco de tempestades localizadas, com acumulado de chuva previsto em 9,94 mm ao longo do dia. Recomenda-se que a população fique atenta aos alertas meteorológicos e evite áreas de risco durante as chuvas mais intensas.

À noite, o tempo em Curitiba deve permanecer nublado, com 40% de chance de chuvas leves e trovoadas. A cobertura de nuvens atingirá 100%, e o vento mudará para a direção leste-sudeste, com velocidade média de 10 km/h. O nascer do sol está previsto para as 6h21, e o pôr do sol para as 18h25, horário local.