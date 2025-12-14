Domingo em Curitiba será de trovoadas e temperaturas; alerta pro restante do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (14/12) aponta para um dia de instabilidade climática, com chances significativas de chuva e trovoadas. Os curitibanos devem se preparar para um dia nublado e úmido, com temperaturas variando entre 19°C e 24°C.

Durante o dia, há uma probabilidade de 35% de chuva, com acumulado previsto de aproximadamente 3,2 milímetros. A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, em torno de 85%. O índice ultravioleta (UV) atingirá o nível 6, considerado alto, recomendando-se cuidados com a exposição solar, mesmo em um dia nublado.

Para o interior do Paraná, a Defesa Civil emitiu alerta para a possibilidade de chuvas muito fortes, com risco de granizo e vendavais.

A característica mais marcante do clima em Curitiba neste domingo será a presença de trovoadas esparsas, com 50% de chance de ocorrência. Os ventos soprarão do noroeste, com velocidade média de 8 km/h, podendo atingir rajadas de até 14 km/h. A cobertura de nuvens será total, mantendo o céu encoberto ao longo do dia.

À noite, o tempo em Curitiba deve apresentar uma leve melhora. A probabilidade de chuva cai para 10%, com previsão de céu predominantemente nublado. A umidade relativa do ar aumentará para 97%, e os ventos mudarão para a direção nordeste, com velocidade reduzida para 6 km/h.

Apesar das condições instáveis, as temperaturas em Curitiba se manterão amenas. A máxima prevista é de 24°C, com sensação térmica podendo chegar a 26°C. A mínima não deve cair abaixo dos 19°C. O sol nascerá às 5h20 e se porá às 19h03, proporcionando cerca de 13 horas e 43 minutos de luz natural.

Para quem planeja atividades ao ar livre, recomenda-se ficar atento às condições meteorológicas e ter sempre um plano B. Leve um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa, e esteja preparado para mudanças rápidas no tempo. A previsão do tempo em Curitiba indica que este domingo será ideal para programas internos ou para aproveitar o clima fresco em casa.