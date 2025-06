Previsão do tempo em Curitiba: chuva e frio no domingo. Prepara o guarda chuva!

Este domingo (15) promete ser um dia chuvoso em Curitiba. A previsão do tempo indica muitas nuvens com pancadas de chuva durante a maior parte do dia, trazendo um clima típico de outono para a região. Segundo o Simepar, o acumulado do dia pode chegar aos 10 mm. A chuva deve começar logo pela manhã.

A temperatura máxima não deve ultrapassar os 18°C, enquanto a mínima ficará em torno dos 13°C. A umidade relativa do ar variará entre 69% e 95%, mantendo o ambiente úmido.

“A chuva segue mais intensa no oeste e sudoeste, com tempestades, algumas severas de forma isolada, onde são registradas chuva forte e muitos raios. Há potencial para rajadas de vento e queda de granizo de forma localizada. Essas instabilidades avançam para as demais regiões nas próximas horas”, explicou, na noite de sábado, o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

Chuva até quando em Curitiba

À noite, há uma trégua na chuva, com a previsão indicando poucas nuvens. No entanto, as temperaturas continuarão baixas, mantendo-se na mesma faixa do restante do dia. Os ventos passarão a soprar de Noroeste-Nordeste, ainda com intensidade fraca.

É importante ressaltar que a temperatura máxima tende a declinar, enquanto a mínima deve se manter estável. O sol nascerá às 07h02 e se porá às 17h35, caracterizando um dia típico de outono, com menos horas de luz natural.

Para os curitibanos e visitantes, a recomendação é se preparar para um dia úmido e fresco. Guarda-chuvas e roupas impermeáveis serão itens essenciais para quem precisar sair de casa. Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e aproveite o domingo com segurança.

