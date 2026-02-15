Curitiba tem previsão da calor e risco de chuva intensa, segundo alerta do Inmet

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (15/12), indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar chuva durante o dia, com probabilidade de um acumulado de 4 mm ao longo do dia, principalmente entre o fim de tarde e noite. Há um alerta laranja de chuva intensa que inclui Curitiba e região metropolitana.

A temperatura máxima prevista é de 28°C, mas a sensação térmica pode chegar a 28°C devido à umidade relativa do ar, que ficará em torno de 76%. Já a mínima não deve baixar dos 18°C, proporcionando uma amplitude térmica de 9°C ao longo do dia.

O Inmet alerta para a possibilidade de chuvas intensas para uma grande região que inclui Curitiba. O alerta prevê Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Previsão do tempo para Curitiba tem começo de semana com chuva

À noite, o tempo em Curitiba deve permanecer nublado, mas com redução na probabilidade de chuva para 25%. A umidade relativa do ar aumentará para 97%, o que pode causar sensação de abafamento. O vento mudará ligeiramente para nordeste, mantendo a velocidade média de 8 km/h, com rajadas de até 18 km/h.

A chuva segue presente na capital dos paranaenses ao longo de toda a semana que se inicia, com temperatura entre os 19 de mínima e 29 de máxima, na terça-feira (17/02).

