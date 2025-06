Tempo em Colombo: quinta com variação de nuvens e temperaturas amenas

A previsão do tempo para Colombo nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025, indica um dia com variações climáticas ao longo das horas. A manhã começará com poucas nuvens e possibilidade de geada, característica típica do inverno na região.

As temperaturas oscilarão entre 10°C e 20°C, com tendência de elevação ao longo do dia. A umidade relativa do ar variará entre 60% e 100%, mantendo o ambiente úmido. Os ventos serão predominantemente fracos, soprando inicialmente na direção Norte-Noroeste, mudando para Noroeste-Norte à tarde e Noroeste-Oeste durante a noite.

À medida que o dia avança, espera-se um aumento gradual da nebulosidade. A tarde e a noite serão marcadas por muitas nuvens no céu de Colombo, embora não haja previsão de chuva para este período.

O sol nascerá às 07h03 e se porá às 17h37, proporcionando cerca de 10 horas e 34 minutos de luz natural. Recomenda-se aos moradores que se preparem para as variações de temperatura, especialmente nas primeiras horas do dia, quando as condições estarão mais frias.

Fique atento às atualizações meteorológicas e aproveite o clima ameno característico desta época do ano em Colombo.