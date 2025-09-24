Previsão do tempo em Colombo nesta quinta-feira (25)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta quinta-feira (25/09) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar um clima úmido e nublado ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para Colombo será de 14°C, enquanto a mínima ficará em torno de 9°C. No entanto, a sensação térmica poderá ser ligeiramente mais baixa, variando entre 7°C e 13°C devido à umidade e aos ventos.

O tempo em Colombo será marcado por chuva leve durante todo o dia, com probabilidade de precipitação de 25% durante o período diurno e aumentando para 35% durante a noite. A quantidade de chuva esperada é de aproximadamente 1,6 mm durante o dia e 2,7 mm à noite.

Os ventos soprarão predominantemente do leste-sudeste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 29 km/h. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, variando de 85% durante o dia a 97% à noite, o que contribuirá para a sensação de frio.

O clima em Colombo estará completamente nublado, com 100% de cobertura de nuvens ao longo de todo o dia. O índice UV (Ultravioleta) será baixo, atingindo apenas 3 durante o dia e caindo para 0 à noite, reduzindo os riscos associados à exposição solar.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:02 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:14. A lua estará em fase crescente, com o nascer da lua previsto para as 07:55 da manhã e o pôr da lua para as 21:44 da noite.