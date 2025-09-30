Previsão do tempo em Colombo nesta quarta-feira (01)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A quarta-feira (01/10) promete ser um dia chuvoso em Colombo. A previsão do tempo indica alta probabilidade de chuva, com o céu permanecendo nublado ao longo do dia. Os moradores devem se preparar para enfrentar condições úmidas e temperaturas amenas.

Durante o dia, a chance de precipitação é de 75%, com acumulado previsto de aproximadamente 11 mm. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 22°C, mas a sensação térmica pode chegar a 25°C devido à alta umidade relativa do ar, que atingirá 82%. O vento soprará do leste-sudeste a uma velocidade média de 10 km/h, com rajadas podendo alcançar 14 km/h.

À noite, o tempo em Colombo deve permanecer nublado, com 100% de cobertura de nuvens. A probabilidade de chuva diminui para 10%, com precipitação mínima esperada. A temperatura mínima ficará em torno de 15°C, com sensação térmica equivalente. Os ventos mudarão ligeiramente para leste, mantendo a velocidade média de 11 km/h, mas com rajadas potencialmente mais fortes, chegando a 21 km/h.

O índice UV máximo será de 4, considerado moderado, mas a extensa cobertura de nuvens deve reduzir significativamente a exposição solar direta. O nascer do sol está previsto para as 05:56, e o pôr do sol ocorrerá às 18:16, proporcionando cerca de 12 horas e 20 minutos de luz diurna.

Para quem se interessa pelas fases da lua, ela estará em fase crescente gibosa, com o nascer da lua previsto para as 12:47. Esta condição lunar, combinada com o clima úmido, pode influenciar as marés e a umidade atmosférica na região.