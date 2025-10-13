Confira como fica o tempo em Colombo nesta terça-feira (14/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta terça-feira (14/10) promete um dia ensolarado seguido por uma noite com chuva leve. Os moradores da cidade podem esperar uma variação significativa nas condições climáticas ao longo do dia.

Durante o período diurno, o céu estará predominantemente claro, com temperatura máxima chegando aos 23°C. O índice UV estará elevado, atingindo 11, o que requer cuidados especiais com a exposição ao sol. A umidade relativa do ar ficará em torno de 60%, proporcionando um dia agradável.

À medida que a noite se aproxima, haverá uma mudança no tempo em Colombo. A previsão indica a chegada de chuva leve, com 20% de probabilidade de precipitação. A temperatura mínima prevista é de 13°C, com sensação térmica podendo chegar a 12°C.

Os ventos soprarão do sudeste durante o dia, mudando para leste à noite, com velocidade média de 16 km/h e rajadas podendo atingir 29 km/h. A cobertura de nuvens aumentará significativamente, passando de 59% durante o dia para 100% à noite.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 05:43 e o pôr do sol para as 18:22. A lua estará na fase minguante, com o nascer da lua ocorrendo às 01:33 e o pôr da lua às 12:18.

Recomenda-se aos moradores de Colombo que estejam preparados para as mudanças no clima ao longo do dia. Aproveite o sol da manhã, mas não se esqueça de levar um guarda-chuva para a volta para casa. Fique atento à previsão do tempo em Colombo para se manter informado sobre possíveis atualizações.