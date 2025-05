Domingo chuvoso em Colombo: Previsão do tempo para 11/05/2025

A previsão do tempo para Colombo, no Paraná, indica um domingo, 11 de maio de 2025, com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Os moradores da região devem se preparar para enfrentar condições climáticas instáveis, com possibilidade de trovoadas isoladas.

Pela manhã, o céu estará encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 11°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 20°C. Os ventos soprarão de leste a sudeste, com intensidade fraca.

No período da tarde, o cenário meteorológico se mantém similar, com muitas nuvens, chuvas e trovoadas isoladas. A direção do vento alterna entre sudeste e leste, permanecendo com intensidade fraca. A umidade relativa do ar oscilará entre 50% e 95%.

À noite, a previsão indica uma leve melhora, com redução nas trovoadas, mas ainda com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas tendem a declinar ao longo do dia, tanto a máxima quanto a mínima.

É importante ressaltar que o outono está em vigor, e as condições climáticas típicas da estação se fazem presentes. O sol nascerá às 06h45 e se porá às 17h43, proporcionando um dia com aproximadamente 11 horas de luz natural.

Recomenda-se aos colombenses que se protejam da chuva, evitem áreas de alagamento e fiquem atentos a possíveis alertas meteorológicos emitidos pelas autoridades locais. Mantenha-se informado sobre as atualizações do tempo em Colombo para planejar suas atividades com segurança.