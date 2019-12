A terça-feira (3) será de tempo fechado em Curitiba e na região metropolitana. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o sol deve aparecer pouco ao longo do dia e a nebulosidade segue predominante em toda a faixa mais a leste do Paraná.

Com a presença tímida do sol, a temperatura máxima chega à casa dos 23ºC. Há pouca chance de chuva, e a mínima fica em torno dos 14ºC.

Litoral

A maior umidade trazida pelo oceano faz com que a faixa litorânea tenha alguma chuva na terça. Segundo o Simepar, o dia deve começar com precipitação fraca, de até 2 milímetros acumulados ao longo do dia. A tarde, no entanto, o sol deve aparecer e alternar com períodos de nebulosidade. A máxima fica em 23ºC, com mínima de 19ºC.

Interior

A faixa sudoeste do Paraná deve ter predominância de sol no período da manhã, o que deve se reverter ao longo do dia. Assim, a temperatura que deve chegar aos 30ºC no final da manhã, cai e volta à casa dos 23ºC no fim da tarde.

Na parte norte do Paraná, o sol deve predominar. Sem nebulosidade constante, os termômetros sobem de maneira rápida e chegam aos 31ºC, em Maringá e Paranavaí. A chance de chuva é mínima em toda a região. A mínima fica na casa dos 17ºC, em Apucarana e Jacarezinho.