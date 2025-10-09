Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta sexta-feira (10/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de 70% de precipitação.

A máxima prevista para hoje é de 16°C, enquanto a mínima não deve cair abaixo dos 13°C. A sensação térmica acompanhará de perto essas temperaturas, variando entre 12°C e 16°C. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, chegando a 94% durante o dia e 98% à noite.

O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o dia quanto à noite. A precipitação acumulada pode chegar a 3,6 milímetros ao longo do período diurno. Há também uma pequena chance de trovoadas, com probabilidade de 10%.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 13 km/h durante o dia, podendo atingir rajadas de até 23 km/h. À noite, a intensidade diminui levemente, com ventos de 11 km/h e rajadas de até 21 km/h.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV estará baixo, atingindo apenas 3 na escala que vai até 11. O nascer do sol está previsto para as 5h47, e o pôr do sol ocorrerá às 18h21.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo em Curitiba e não se esqueça de levar um guarda-chuva ao sair de casa. O clima em Curitiba nesta sexta-feira pede roupas confortáveis e proteção contra a chuva leve que deve persistir ao longo do dia.