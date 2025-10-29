Previsão do tempo em Curitiba nesta quinta-feira (30/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira (30/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas na capital paranaense. O clima em Curitiba será marcado por chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de 20% de precipitação.

A temperatura máxima prevista é de 16°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 13°C. A sensação térmica acompanhará de perto os termômetros, variando entre 12°C e 16°C. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, chegando a 88% durante o dia e 94% à noite.

O tempo em Curitiba será caracterizado por céu encoberto, com 100% de cobertura de nuvens tanto durante o dia quanto à noite. Ventos fracos a moderados soprarão do leste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem atingir 21 km/h.

O índice ultravioleta (UV) máximo será de 4, considerado moderado. Mesmo com o céu nublado, recomenda-se o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol. O nascer do sol está previsto para as 5h29, e o pôr do sol ocorrerá às 18h31.

Para os observadores da lua, a fase lunar será de lua crescente gibosa, com o astro surgindo no horizonte às 12h34. Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e programe-se para um dia úmido e com temperaturas agradáveis na capital paranaense.