Previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (09/10)

A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira (09/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação chegando a 65% durante o período diurno.

As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima prevista de 13°C e mínima de 12°C. A sensação térmica, no entanto, poderá ser ligeiramente mais baixa, variando entre 11°C e 12°C. A umidade relativa do ar se manterá elevada, atingindo 97%, o que contribui para a sensação de frescor.

O tempo em Curitiba será marcado por céu encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. Ventos moderados soprarão do leste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas podendo atingir 29 km/h. Apesar da chuva, a probabilidade de trovoadas é baixa, em torno de 10%.

Para os que precisam se deslocar pela cidade, é recomendável levar guarda-chuva e vestir roupas adequadas para o clima úmido. O acumulado de chuva previsto para o dia é de aproximadamente 6,7 milímetros. À noite, a probabilidade de chuva diminui para 45%, mas o céu permanecerá nublado.

O sol nascerá às 5h48 e se porá às 18h20, proporcionando cerca de 12 horas e 32 minutos de luz natural. A lua estará na fase minguante gibosa, com o nascer previsto para as 21h25 do dia seguinte.