A quinta-feira (28) começa chuvosa em Curitiba. Com a frente fria se deslocando em direção ao sudeste do Brasil, no entanto, a tendência é que na parte da tarde a nebulosidade diminua e o tempo abra. Mesmo com alguma precipitação, o volume será bem menor que o registrado na quarta, quando caiu em Curitiba o acumulado de quase 14 milímetros.

A máxima, no entanto, não sobe e fica na casa dos 19ºC, conforme a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A mínima na capital fica nos 14ºC.

Litoral

A previsão para a faixa litorânea é semelhante a de Curitiba, com o dia começando com chuva e terminando nublado, mas com clima mais estável. A temperatura sobe mais nas praias do Paraná, com a máxima chegando aos 22ºC. A mínima fica em 19ºC.

Interior

O sistema de frente fria que segue em direção ao Sudeste ‘divide’ o estado em regiões com climas distintos. Enquanto na metade mais a leste do Paraná o clima fica mais instável, com a chuva marcando presença durante boa parte do dia, na faixa oeste do estado a previsão é de tempo limpo, com sol e temperaturas em alta. A previsão de máxima é de 30ºC, em Guaíra. A mínima é de 16ºC, em Pato Branco.